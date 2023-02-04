إعلان الأربعاء من كل أسبوع يومًا لنظافة الخرطوم





أعلن والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة عن توزيع برنامج عملي للاهتمام بخدمات النظافة ومعالجة الخلل في نقل النفايات من الأسواق والشوارع الرئيسية والميادين والأحياء.

وشدد حمزة خلال اجتماعه أمس مع المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري هيئات النظافة بحضور الأمين العام لحكومة الولاية عبد المنعم الماحي على ضرورة وضع التدابير اللازمة والاهتمام بإيجاد معالجة مستمرة لتجميل ولاية الخرطوم وتحسين وجه العاصمة، مشيرًا إلى عمل برنامج محدد ومعلن للتعامل مع النفايات، داعيًا إلى تغيير الصورة النمطية السابقة للتعامل مع النفايات بالتفكير بحلول حديثة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

ووجه والي ولاية الخرطوم بوضع سياسة ورؤى جديدة من خلال عقد ورشة علمية لكيفية التخلص من النفايات، داعيًا إلى عمل اختراقات في هذا الملف، وناشد الحكومة الاتحادية وكافة شرائح المجتمع للمشاركة في حملات إصحاح البيئة التي تنتظم الولاية خلال شهري فبراير ومارس بواقع ثلاث ساعات في اليوم لإزالة التراكمات والتشوهات البصرية على الطرقات بحسب اختصاص كل محلية .

وأشاد الوالي بالأجهزة الإعلامية ومساهمتها في رفع المستوى التوعوي وتغيير سلوك المواطن والاهتمام بهذا الجانب.

فيما أعلنت ولاية الخرطوم اختيار الأربعاء من كل أسبوع يومًا للنظافة والإصحاح البيئي بكل أرجاء الولاية إلى جانب تفعيل حملات أسبوعية للإصحاح البيئي، باستنفار كافة شرائح المجتمع.

صحيفة السوداني