“ميسي” يكشف مصير البشت العربي الذي توّج به بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر





كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مصير البشت العربي، الذي توّج به بعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر في ديسمبر 2022.

وقال إنه يحتفظ بكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، ومنها البشت . حسب صحيفة “Ole” الأرجنتينية.

ولفت إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات في شهر مارس المقبل، إلى برشلونة، حيث لديه أشياؤه وذكرياته.

يذكر أن ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، كان قد قاد منتخب بلاده لكرة القدم للفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته كلاعب.

صحيفة المرصد