وزارة الزراعة تشن هجوماً على البنك وتصفه بـ “الفاشل”





دق محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق ناقوس الخطر، وكشف عن وجود عطش قال إنه يهدد لجزاء واسعة من المساحات المزروعة بالموت المبكر. وفي ذات الشأن شنت وزارة الزراعة الاتحادية هجوماً عنيفاً على البنك الزراعي ووصفته بـ “الفاشل” فيما يتعلق بتوفير السماد والتمويل الكافي للمنتجين في الموسم الشتوي الجاري.

وعزا مرزوق في تصريح لـ “الحراك” أسباب العطش نتيجة انخفاض مناسيب الري الواردة إلى الترع من خزان سنار عبر القنوات الرسمية.

في ذات السياق أقر مرزوق بتراجع المساحات المزروعة من القمح إلى 80%، وقال إن المساحات التي زرعت هذا الموسم 200 الف فدان فقط، مقارنة بـ (700) الف فدان العام المنصرم، مرجعاَ ذلك لرفض وزير المالية شراء القمح من المنتجين الموسم الماضي، وعدم تحديد سعر تأشيري للقمح هذا الموسم، فضلا عن عدم توافر التمويل لصغار المزارعين.

من جانبها شنت المديرة العامة لإدارة الإنتاج بوزارة الزراعة الاتحادية فاطمة يوسف، في تصريح لـ “الحراك” هجوماً عنيفاً ضد البنك الزراعي ووصفته بـ “الفاشل” فيما يتعلق بتوفير السماد والتمويل الكافي للمنتجين في الموسم الزراعي الشتوي الحالي.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي