خالد سلك : (60%) مشاركة قوى (غير موقعة) في ورش السلام





أكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف ـ سلك، نجاح مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان، الذي انتهت أعماله أمس الجمعة، وقال إن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة منه. وأوضح خالد في تصريح لـ(الحراك)، أن ورش السلام ناقشت (9) أوراق عمل بمشاركة واسعة من (700) مشارك ومشاركة، وقال: بلغت نسبة القوى غير الموقعة وأصحاب المصلحة من النازحين والشباب والنساء ما يفوق الــ (60%)، مشيراً إلى أن المؤتمر أصدر توصيات من شأنها إزالة العوائق السياسية بما يمكن الحكومة الانتقالية القادمة من تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

وأوصت ورشة السلام ضمن العملية السياسية بضرورة توافر ارادة سياسية جديدة تكفل إنفاذ اتفاق جوبا، داعية إلى الانتقال بقضية السلام من المحاصصة السياسية إلى مرحلة السلام الشامل في الدولة، وذهبت الورشة التي استمرت لاربعة أيام بمشاركة من أصحاب المصلحة ممثلة في النازحين واللاجئين وممثلي النساء والشباب بجانب عدد من الحركات المتوقعة على اتفاق سلام جوبا ذهبت الى اهمية تطبيق العدالة باعتبارها أحد مطالب ثورة ديسمبر من خلال تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وشددت التوصيات التي تلاها الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر، شددت على ضرورة إعادة البناء و التنمية من خلال جعل قضية عودة النازحين واللاجئين ضمن أبرز أولويات الحكومة الانتقالية القادمة .

ولفتت الورشة إلى أنها ستظل تستوعب موقف الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام من حركتي عبدالواحد محمد نور، وعبدالعزيز الحلو بينما تدعو هذه الأطراف بضرورة استيعاب ما يمر به السودان من مرحلة إلى أخرى وصولاً إلى سلام عادل وشامل.

الخرطوم ـ نادر عطية

صحيفة الحراك السياسي