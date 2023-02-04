كشف معلومات صادمة حول مشاهير وقعوا في فخ إدمان المخدرات





كشف مصدر شرطي، عن تفشي كبير في نسب تعاطي المخدرات وسط نجوم الفن والإعلام والمجتمع، وافصح عن معلومات صادمة عن وقوع عدد من المطربين والفنانين والمشاهير في فخ تعاطي المخدرات.

وأكد المصدر لـ(الحراك)، أن الشرطة من خلال رصدها للمروجين اكتشفت تعاملات تتم بين المروجين ونجوم المجتمع وقد ادين عدد من المطربين في قضايا حيازات مؤخراً. وقال المصدر: المؤسف دخول نخب مجتمع وفنانين لأول مرة في دائرة التعاطي، ومنهم فنان شاب وصل مرحلة الإدمان مما تسبب في إنهاء مسيرته الفنية.

وأكد المصدر أن إعلامياً معروفاً أول من بدأ تعاطي الآيس قبل ثلاث سنوات وقد ضبطت مواد تعاطي في مكتب الوكالة التي يعمل بها، لكنه أفلت من القبض وتمت محاكمة أفراد في المكتب كانوا يتعاطون المخدر معه.

وأشار المصدر إلى أن نسبة بلاغات التعاطي بدأت في التراجع مؤخراً بعد الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي اطلقها رئيس مجلس السيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان مطلع يناير الماضي. وأوضح المصدر أن عدد بلاغات المخدرات تبلغ في اليوم أكثر من 40 في جميع أنحاء البلاد. ونوه إلى دخول مخدر جديد يسمى “الفلاكا” عبر إحدى دول الجوار.. وقال : إن الشخص الذي يتعاطى هذا النوع يتحول إلى شخص شبه “زومبي” بتصرفات غريبة وأنه أخطر أنواع المخدرات. وكشف المصدر عن وقوع عدد من الفتيات في شبكات ترويج المخدرات حيث تستأجر لهن شققاً يقمن فيها لتسليم المتعاطين مقابل حصولهن على أموال ومخدرات للتعاطي، وذكر ان السلطات تراقب جميع المناطق النشطة في ترويج المخدرات في العاصمة، وقال المصدر ان هناك من تحسنت أوضاعهم الاقتصادية من عائد تجارة المخدرات، لكن عدداً كبيراً منهم سقط في الفترة الاخيرة في قبضة الشرطة ويقضون فترة حبس طويلة بالسجون.

الخرطوم ـ سيف جامع

صحيفة الحراك السياسي