رئيس “الكاف” يعيد فتح ملف عدم مشاركة المغرب





تحدّث موتسيبي عن الإجراءات التي سيتمّ اتّخاذها.

عقد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، باتريس موتسيبي، مؤتمرا صحفيا، السبت، أعرب فيه “عن ثقته بقدرة المنتخبات الأفريقية بالتتويج بكأس العالم مستقبلا”.

وتحدث موتسيبي، عن عدم مشاركة منتخب المغرب للمحليين في الشان، والإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وصرح: “عندما ذهبت للمغرب دعوت أصدقائي للقدوم إلى الجزائر للمشاركة في الشان”، حسب ما نقل موقع النهار الجزائري.

وأضاف: “من دون التوغل في الأمور السياسية، بصفتي رئيس للكاف، آمل أن تشارك كل البلدان في كل المنافسات الأفريقية”.

وأردف: “سنُعالج ملف عدم مشاركة المغرب في الشان بطريقة عادلة ومنصفة، ولا يوجد أي بلد لا يحاسب بسبب التعاطف، أو المجاملة”.

وتابع موتسيبي: “الأمانة العامة للكاف، عليها التحقيق والقيام بما يتوجب عليها بشأن عدم مشاركة المغرب في الشان وعلى جميع البلدان احترام قوانين الكاف، والفيفا”.

وغاب المغرب عن البطولة بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021.

باج نيوز