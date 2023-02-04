حميدتي: أجدِّد التزامنا بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه فهو يمثل نافذة أمل لشعبنا في هذا الوقت الحرج





رحّب نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، واعتبره يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية.

وقال حميدتي: “شهد مؤتمر السلام، مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُّحّل والشباب والنساء، وسوف نواصل الجهود لاستصحاب كل فاعل رئيسي، يرغب في استقرار البلاد وأمنها، وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف السلام ممن لم يشاركوا في الورشة”.

وأضاف: “أجدد التزامنا بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه، فهو يمثل نافذة أمل لشعبنا في هذا الوقت الحرج، وسنعمل أقصى جهدنا للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني، وتقود المرحلة الانتقالية حتى نصل لانتخابات حرة ونزيهة”.

صحيفة السوداني