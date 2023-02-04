أنشيلوتي: أحفادي لا يريدون إلا قميص لاعب واحد.. ودور هذا الشخص أهم مني





أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استياءه من خوض مواجهة ريال مايوركا، غدًا الأحد في الليجا، بعد أقل من 72 ساعة من مواجهة فالنسيا.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: “لسنا سعداء، من غير الصواب أن نلعب بعد أقل من 72 ساعة من مواجهة فالنسيا، لكننا سنلعب لأنه يتعين علينا ذلك”.

وأضاف: “لم نفكر في كأس العالم للأندية، وبعد مباراة مايوركا سنبدأ في التفكير بالبطولة”.

وزاد: “التعافي يحتاج وقتا أطول، لأنه لا يوجد وقت للتدريب في هذا الوقت من الموسم، ونركز على تقييم الإرهاق، ولهذا فإن عمل أخصائيين العمل البدني أكثر أهمية من المدرب”.

وأوضح: “لا يمكننا أن نفكر في أن فالفيردي يجب أن يسجل كل مباراة، وتميز بتسجيله في الشوط الأول، لكنه قادر على منحنا الكثير من الطاقة”.

واستكمل: “بالنسبة لي فينيسيوس هو مثال للاعبي كرة القدم، فالشباب يحبون اللاعبين أصحاب هذه الجودة، وأحفادي لديهم قميصه ولا يريدون قميصا آخر”.

وحول تغير موقف سيبايوس، علق: “إنه يؤدي بشكل جيد للغاية، ولديه الكثير من الكفاءة والشخصية والثقة، وهو في أفضل حالاته، وآمل أن يستمر بهذه الطريقة”.

وعن إمكانية المداورة، أوضح: “لن تكون هناك فترات راحة لكأس العالم للأندية، والفريق الأفضل سيلعب ضد مايروكا، ونريد الذهاب إلى كأس العالم للأندية في أفضل الظروف المزاجية الممكنة”.

وعن تجديد عقود كروس وسيبايوس، علق: “لا أهتم بالتجديدات، لكن لاحترافية اللاعبين ورغبتهم وما يساهمون به، وبالطبع سيتحدثان مع النادي”.

وعن موقف المصابين، كشف: “ألابا تدرب ويمكنه المشاركة، وميليتاو وكريم بنزيما يجريان اختبارات في الوقت الحالي ولا تبدو الأمور خطيرة، غدا من الوارد استبعادهما، لكنهما سيتواجدان معنا في كأس العالم للأندية”.

وأتم: “مايوركا فريق جيد ويدافع بشكل جيد للغاية، والاستحواذ على الكرة سيكون المفتاح ضدهم”.

موقع كووورة