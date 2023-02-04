الأهلي يصعق سياتل ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد





اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

ويدين الفريق الأحمر بالفضل في هذا الفوز للاعبه البديل محمد مجدي أفشة، صاحب هدف المباراة الوحيد، من تسديدة قوية ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 88.

وصعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، ضد ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

المباراة في مجملها جاءت قوية ومتكافئة وحافلة بالندية على المستوى البدني، لكن المارد الأحمر تفوق في الشوط الثاني، مع تبديلات المدرب مارسيل كولر.

بدأ الأهلي المباراة بمحاولات ضاغطة للوصول إلى مرمى الخصم، ومرر حمدي فتحي كرة عرضية أبعدها الدفاع الأمريكي.

وأرسل تاو كرة عرضية وصلت إلى معلول، لكنها وجدت دفاعا صلبا.

ولعب الأهلي بأسلوب الضغط العالي في الدقائق الأولى، أملا في هز الشباك مبكرا، قبل أن يرد روسناك بتسديدة قوية مرت بجوار قائم محمد الشناوي.

وصنع الفريق الأمريكي الخطورة بكرة معاكسة سريعة، عن طريق جوردان موريس، أبعدها الدفاع.

واصل الفريق الأمريكي محاولاته الخطيرة بكرة عرضية، لم يبعدها الشناوي، وأضاعها موريس بجوار القائم.

وحاول بيرسي تاو من الجبهة اليمنى لكن بلا فعالية، وشن سياتل هجمة سريعة انتهت بتسديدة بجوار القائم، من قبل روسناك، بعد فاصل من التمريرات المتبادلة مع زملائه.

أبعد الدفاع الأمريكي كرة خطيرة لطاهر، جرى احتسابها تسللا، وأرسل نوهو كرة عرضية وصلت إلى رولدان، لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الشناوي.

وأوقف سياتل محاولة أهلاوية سريعة عن طريق طاهر، قبل أن يبعد الشناوي محاولة قريبة.

ووجه حمدي فتحي تسديدة أبعدها الدفاع الأمريكي، وخرج الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني باستحواذ من الفريق الأمريكي، وفرصة خطيرة أبعدها الشناوي، قبل أن ينقذ دفاع سياتل كرة عرضية من معلول.

ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء، بداعي الخشونة ضد اللاعب نوهو.

ودفع الأهلي بالثلاثي محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة، على حساب حمدي فتحي وطاهر وكهربا في الدقيقة 63.

وضاعت محاولة أهلاوية بتمريرة عرضية من أفشة، لم يستغلها شريف، ومرت بين أقدامه بغرابة.

وسدد أفشة بجوار القائم، وشارك جواو باولو اللاعب البرازيلي في صفوف سياتل بعد غياب للإصابة.

ونظم الأهلي هجمة سريعة بتمريرات متبادلة، انتهت بعرضية من معلول، أبعدها الدفاع الأمريكي.

وتألق معلول في التعامل مع كرة عرضية سريعة لسياتل، فيما وجه السولية تصويبة أبعدها دفاع الخصم.

وأشرك الفريق الأمريكي لاعبه داني ليفا، على حساب كريستيان رولدان.

وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 88 عن طريق أفشة، بعد تسديدة ارتطمت بالعارضة، وعادت إليه مرة أخرى، ليصوب تجاه المرمى، قبل أن تصطدم بقدم المدافع وتغير اتجاهها إلى داخل الشباك.

تراجع الأهلي للدفاع في الدقائق الأخيرة، وشارك رامي ربيعة على حساب بيرسي تاو، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مثير للقلعة الحمراء (1-0).

موقع كووورة