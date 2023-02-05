قيادات المؤتمر الوطني بالسجون ويتكلمون بالواتس اب





قال القيادي في قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان إن “فلول النظام السابق” متغلغلون داخل هياكل الدولة والجيش.

ووصف عرمان في ندوة عن العملية السياسية رصدتها (متاريس) قوات الصوارمي سعد محاولة لإنتاج الدفاع الشعبي.

وأكد عرمان أن منسوبي النظام السابق موجودون ولديهم إمكانيات مضيفا ” زعمائهم في السجن بيتكلموا بالواتساب”.

واعتبر عرمان أن الصراع الحالي ليس بين المدنيين والعسكريين

مشيرا إلى أنه صراع مع “الدولة العميقة بما فيها الموجودين في القوات النظامية.

الخرطوم : أميمة محمود

صحيفة الصيحة