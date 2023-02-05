



المريخ يختتم تحضيراته بمعسكر القاهرة بمواجهة بدلاء سيراميكا كيليوباترا غداً

يختتم فريق كرة القدم بنادي المريخ غداً (الاثنين) مبارياته بمعسكره التحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة بمواجهة بدلاء سيراميكا كليو باترا غداً (الاثنين)، وستكون المباراة الأخيرة للفريق قبل مغادرة بعثته إلى تونس لمواجهة الترجي في الجولة الافتتاحية لمباريات دوري أبطال إفريقيا، في الثامن عشر من الشهر.

وأكمل المريخ تحضيراته للمباراة، وأدى أكثر من مران، بعد أن خاض 3 مباريات أمام أنبي والإسماعيلي والرجاء، لتكون مباراة اليوم؛ الرابعة للفريق، بعد فترة ابتعاد شهر كامل عن المباريات التنافسية بعد أن أكمل الفريق برنامجه في القسم الأول من المسابقة، واختبر البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق عدداً كبيراً من اللاعبين في التجارب الماضية، وسيعتمد في مباراة اليوم على عناصره الأساسية التي سيدفع بها في مباراة الترجي على ملعب رادس.

صحيفة اليوم التالي