



الهلال يواجه سيمبا في بروفة صن داونز

يواجه الهلال تحدي سيمبا التنزاني، في مباراة تجريبية قوية بدار السلام عند السابعة مساء اليوم، استعداداً لمباريات مرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وأظهر الأزرق اهتماماً بالغاً بالمواجهة التي تمثل بروفة حقيقية لمواجهة صن داونز في الجولة الأولى من مجموعات البطولة الإفريقية، وسيعتمد الكنغولي فلوران أبيينغي على المجموعة الأساسية التي سيخوض بها مباراته أمام القراصنة، بعد أن كان المدرب قد منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباراتين الماضيتين أمام نامبيغو وعزام.

وأدى الأزرق سلسلة تدريبات استعداداً للمباراة، واستقبل النادي نجمه الجديد فيكتور نغوما الذي انضم للمعسكر، وسيكون جاهز للمشاركة في المباراة اليوم، بجانب بقية المحترفين الأجانب.