وزيرة الصناعة تقف على سير موسم الإنتاج بسكر النيل الأبيض





أكدت وزيرة الصناعة المكلفة المهندسة (بتول عباس) على دعم الدولة وسعيها المتواصل لتطوير الإنتاج بمصانع السكر في السودان.. جاء ذلك لدي تفقدها اليوم لسير العمل بشركة سكر النيل الأبيض في مستهل زياراتها التفقدية لمصانع السكر العاملة في السودان وأشادت الوزيرة في تصريحات صحفية بموقع الشركة بجهود العاملين بسكر النيل الأبيض مشيرة إلي وصول الإنتاج بالشركة الى ٧٥ ألف جوال منذ بداية الموسم. من جانبه أبان المدير العام لشركة سكر النيل الأبيض أن مصانع السكر قد عانت في الماضي بحالة الإغراق بالسكر المستورد والذي قدر بـ١.٧ مليون طن بجانب إعفاء السكر المستورد من الضرائب وقلة نسبة الجمارك المفروضة عليه الشيء الذي إثر سلباً على صناعة السكر بالسودان وتوقع الوقيع أن تتعافى صناعة السكر بعد القرارات الأخيرة للدولة بشأن السكر المستورد.. هذا وتواصل الوزيرة زياراتها لمصانع السكر والتي تشمل مصنعي عسلاية وكنانة.

صحيفة اليوم التالي