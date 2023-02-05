السودان يوقع “7” اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والرمال السوداء





وقعت وزارة المعادن السودانية «7» اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الذهب والرمال السوداء بعدد من ولايات السودان.

ووقع وزير المعادن، محمد بشير أبونمُّو مع كل من شركات المقرن، لاما والسوباط للتنقيب عن الذهب بولاية جنوب كردفان، وشركة«M&A» للتنقيب عن الرمال السوداء بولاية البحر الأحمر ، بجانب التوقيع مع شركات كمبال العالمية وكلدفان للتنقيب عن الذهب بولاية البحر الأحمر، ومع شركة أبو السُرة للتنقيب عن الذهب بولاية شمال دارفور.

وقال الوزير في توقيع الاتفاقيات السبع إن وزارة المعادن تسهم في رفد الخزينة العامة بالإيرادات رغم الصعوبات التي تواجه قطاع التعدين، مؤكداً استمرار العمل بخطى متسارعة ومضاعفة الجهود مع شركاء العملية التعدينية لتطوير قطاع التعدين وتحسين الاقتصاد القومي.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة المعادن محمد سعيد زين العابدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني لكافة الشركات التي ترغب في الاستثمار بالسودان، وامتدح جهود الشركات التي وقعت للاستثمار في الرمال السوداء.

ومن جانبه، توقع ممثل الشركات التي وقعت للاستثمار في السودان، الجيولوجي مستشار، فيصل أحمد، التعاون مع وزارة المعادن وتحقيق الأهداف الرامية لدعم الاقتصاد، وتعهد بمضاعفة الجهود لتقليل مرحلة الاستكشاف وصولاً لمرحلة الإنتاج.

صحيفة اليوم التالي