المونتير الأمريكية: واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر لتعزيز التطبيع





كشفت صحيفة المونتير الأمريكية عن منح واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل للمضي قدماً في التطبيع بعد طلب الأخيرة منها تخفيف المطالب الديمقراطية على الخرطوم.

وقالت الصحيفة إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في يناير إلى إسرائيل هدفت لنقل موافقة إدارة بايدن على التقدم المستمر مع نظام الخرطوم للمضي قدماً في التطبيع.

وعزت الصحيفة الاهتمام الأمريكي من بين أشياء أخرى إلى رغبتها في إبعاد السودان عن المحور الروسي الإيراني، وإغلاق ميناء البحر الأحمر السوداني الكبير أمام البحرية الروسية وتعزيز التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المحور الروسي الإيراني الصيني.

وألمحت الصحيفة إلى طلب إسرائيل من واشنطن تخفيف المطالب الديمقراطية على السودان من أجل تعزيز التطبيع وقالت الصحيفة في تقريرها “كما هو الحال دائماً، تواجه إسرائيل مشكلة في إقناع الإدارة الأمريكية بأنها يمكن أن تخفف من مطالب الديمقراطية على السودان من أجل المصالح والفوائد الاستراتيجية التي تنطوي عليها”.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة السوداني