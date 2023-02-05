وفاة متهم بارز في قضية انقلاب الانقاذ





توفي المتهم في قضية إنقلاب الإنقاذ اللواء (م) فيصل علي ابوصالح، مساء أمس بمستشفى علياء الطبي أثر عله مرضيه لم تمهله طويلاً.

وكان أبو صالح يواجه الإتهام إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير و(26) من قيادات النظام البائد بتدبير إنقلاب الانقاذ.

وكشفت معلومات تحصلت عليها (الصيحة) أن ابوصالح، فاضت روحه إلى بارئها في وقت متأخر من مساء امس السبت بمقر استشفاءه بمستشفى علياء الطبي أثر عله مرضيه لم تمهله طويلاً، وقد شيع إلى مثواه الأخير صباح اليوم الأحد.

يذكر أن المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية باركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك كانت قد رفضت الافراج عن ابوصالح وعدد من قيادات النظام البائد من المتهمين بالضمانة العادية.

وحددت المحكمة جلسات خلال الأسابيع المقبل لاستجواب المتهمين من المرضي بتخصيص جلسة لكل متهم على حدا تقديراً لظروفهم المرضية- إلا أن المتهم الراحل فيصل علي ابوصالح وهو لواء متقاعد من القوات المسلحة، فاضت روحه إلى بارئها قبل استجوابه في القضية.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة