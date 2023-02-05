مقلب سوداني.. هزائم وهمية تثير غضب أنصار الهلال والمريخ





استبد القلق والحيرة بأنصار طرفي القمة بالسودان، الهلال والمريخ، بعد تعرض الناديين لهزائم ثقيلة بمصر وتنزانيا، قبل أن يتنفسا الصعداء بعد أن تبيّن أن المنشورات الرائجة مفبركة عبر تقنية فوتوشوب.

لكن الأمور لم تقف عند ذلك الحد، وسرعان ما اشتعلت حرب ضروس بين أنصار الجارين اللدودين بمواقع التواصل.. فما القصة؟!

في التفاصيل، تناقلت مواقع التواصل بالسودان، السبت، منشوراً مفاجئاً لنادي كليوباترا المصري يشير إلى تحقيقهم فوزاً مثيراً على نادي المريخ السوداني، بـ 10 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، استعداداً لمباراة كليوباترا نادي انبي بالدوري المصري، والمريخ لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

لم يمض وقت قصير حتى جرى تداول منشور آخر يشير إلى خسارة مذلة لنادي الهلال السوداني أمام نادي سيمبا التنزاني بـ 8 أهداف في مباراة جمعت الفريقين بالعاصمة التنزانية دار السلام في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومثل النار في الهشيم، سرى المنشوران المثيران وسط حيرة وذهول أنصار الغريمين اللدودين، وعزز وجود الهلال بالعاصمة التنزانية دار السلام، والمريخ في العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي هناك استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، من قوة سريان المنشورين العجيبين.

بعد أن استبد القلق والتوتر والحزن بأنصار الناديين العريقين، سارع رئيس الآلية الإعلامية لنادي المريخ السوداني معاوية الجاك بالتغريد: “المريخ لم يؤد أي مباراة ودية اليوم، سيقابل سيراميكا غداً الاثنين”.

في المقابل، أكد مسؤولو نادي الهلال السوداني أن مباراة الفريق ضد نادي سيمبا التنزاني ستقام، الأحد، ليتنفس أنصار الغريمين الصعداء بعد أن تبين أن الهزائم الثقيلة لم تكن سوى فبركة “فوتوشوب”، حيث خلا الموقع الرسمي للناديين المذكورين من تلك الأنباء المضللة.

وتشير “العربية.نت” إلى أن قرعة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم أوقعت الهلال السوداني بالمجموعة الثانية مع الأهلي المصري، وصن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني. بينما أوقعت الرقعة المريخ السوداني بالمجموعة الرابعة مع الزمالك المصري، الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

العربية نت