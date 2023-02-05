مجلس السيادة يوجه دعوة جديدة لـ”الحلو”





يشدّد كباشي على ضرورة أنّ لا يكون مواطن الولاية ضحية للصراع السياسي.

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، قائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو للتوقيع علي وقف العدائيات مع الحكومة والتأسيس للتعايش السلمي، توطئةً للجلوس للتفاوض.

والأحد، وصل عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي إلى جنوب كردفان، في زيارة رسمية.

وقال كباشي، إنّ المؤسسة العسكرية ملتزمة بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي اليه أي عملية سياسية تحظى باتفاقٍ واسعٍ.

وأعلن عن أنّ العملية السياسية الجارية عبر الاتّفاق الإطاري لا تحظى باتفاقٍ كاملٍ.

باج نيوز