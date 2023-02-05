إنطلاقة معاينات المعلمين بالمرحلة الثانوية بالخرطوم





دشنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم صباح اليوم معاينات معلمي المرحلة الثانوية بمقر لجنة الاختيار للخدمة بولاية الخرطوم بحضور قيادات التربية والتعليم ولجنة الاختيار بالخرطوم بتشريف وزير التربية والتعليم المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد ورئيس لجنة الاختيار للخدمة المكلف دكتور عبدالله محي الدين طه درار ومدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالولاية الاستاذ عبد الكريم حسن والتعليم الفني أستاذ محمد حسن إدريس والمساعد الفني للثانوي أستاذة حياة صالح.

وتستمر المعاينات حتى الأربعاء ٢٢ فبراير، تبدأ بعدها معاينات المرحلة الابتدائية والمتوسطة في يوم 2/26 وتنتهي يوم ٣/6.

وكالة سونا