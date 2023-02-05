الكباشي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية لولاية جنوب كردفان





ترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بأمانة حكومة ولاية جنوب كردفان ظهر اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للولاية، بحضور الوالي المكلف موسى جبر محمود ووزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد.

وأوضح وزير الداخلية المكلف، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تلقى تنويراً من الوالي حول الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية، وحالة الطوارئ وخطط اللجنة لتأمين المدن والموسم الزراعي وجمع السلاح.

وأكد سيادته أن القوات النظامية بالولاية تعمل بتنسيق تام فيما يلي الارتكازات والطواف المستمر، مشيداً بجهود لجنة أمن الولاية لتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين بالتعاون مع الإدارات الأهلية.

وكالة سونا