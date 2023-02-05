شركات وخبراء الطيران يحذّرون من ارتفاع أسعار تذاكر السفر





أطلقت شركات وخبراء في قطاع الطيران تحذيرات بشأن ارتفاع ملحوظ سيطرأ على أسعار تذاكر الرحلات الجوية في وقت لاحق من العام.

وتعد أسعار الرحلات الجوية مرتفعة بالفعل خلال الفترة الحالية، حتى خلال موسم الشتاء الذي يقع خارج ذروة السفر.

وارتفعت أسعار التذاكر بنسبة 44.1% خلال العام حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع في أسعار شركات الطيران منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن على الرغم من ارتفاع أسعار الرحلات إلى مستويات تاريخية عالية، والتكلفة الأوسع لأزمة المعيشة، إلا أن الكثيرين حريصون على حجز العطلات.

وقال مايكل أوليري رئيس “Ryanair” هذا الأسبوع إنه “بناءً على ملفات الحجز الحالية، نعتقد أن الأسعار سترتفع في عيد الفصح والصيف”.

من جهته، قال جوزيف فارادي رئيس “Wizz Air”، الأسبوع الماضي، إن “الحجوزات قوية” حيثُ تمتعت الشركة بارتفاع في مبيعات التذاكر.

بدوره، قال محلل الطيران جون ستريكلاند إن الأسعار من المرجح أن ترتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد أن “سعة شركات الطيران، ومعظمها في الرحلات الطويلة، ما زالت تحاول العودة إلى مستويات ما قبل وباء كورونا”.

ولا تعود تلك الزيادات في الأسعار لرغبة شركات الطيران في استغلال الوضع، بل تعكس التكاليف المتزايدة على الشركات مثل وقود الطائرات.

وما زالت أسعار وقود الطائرات مرتفعة، وهذا يمثل حوالي ثلث تكاليف شركات الطيران، أما العامل الآخر فهو القدرة على إجراء الرحلات الطويلة.

إرم