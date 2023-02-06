شاهد بالفيديو.. “العرجاء لمراحها” نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي يعود لعمله بــ(الدرداقة) ويظهر في أحد الأسوق وهو يصرخ أثناء مناداته للزبائن: (رشدي رجع لقديمه يا بنات)





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد نشره وتبادله على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم السوشيال ميديا المعروف رشدي الجلابي وهو يعمل على “الدرداقة” بأحد الأسواق.

ووفقاً للمقطع المتداول فإن عودة رشدي لعمله السابقة كانت من أحد أسواق مدينة القضارف, حيث ظهر وهو يبيع التمر على “الدرداقة” ويصيح وهو ينادي زبائنه (يلا يا بنات رشدي رجع لقديمه).

وبحسب رصد محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فإن السخرية كانت حاضرة وكان التعليق الأكثر تكرارا من قبل المتابعين “العرجاء لمراحها”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين