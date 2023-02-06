إشارة جديدة من ”كاف” بشأن ملعب الهلال السوداني





كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، عن أنّ الوضع بشأن ملعب الهلال السوداني ما زال معلّقًا، مؤكّدًا أنّ مبارياته ستلعب بدون جمهور مع عدم حصوله على موافقة لجنة التراخيص بسبب عدم صلاحية المدرجات وعدم مطابقة معايير الأمن والسلامة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سماحه بالحضور الكامل للمدرجات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بشرط وحيد.

وقال مصدر من كافـ، بحسب في الجول، الأثنين،”خاطبنا الاتحادات المحلية بالسماح بالسعة الكاملة للحضور الجماهيري في بطولات كاف مع بداية دور المجموعات من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية”.

وأضاف “الشرط هو تقديم الموافقات الأمنية في الاجتماع الفني الذي يسبق المباريات مع إرفاق الموافقات الأمنية على العدد المسموح به”.

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي المصري، صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

باج نيوز