كنانة تحقق إنتاجية 85 ألف طن سكر من جملة المتوقع





حققت شركة سكر كنانة حتى الآن إنتاجية 85 ألف طن سكر من جملة الإنتاج المتوقع بنهاية الموسم والمقدر بأكثر من 200 ألف طن.

وأشادت وزير الصناعة المكلف رئيس مجلس إدارة شركة سكر كنانة المهندس، بتول عباس عوض علام، خلال زيارتها أمس الأحد لمصنع سكر كنانة بولاية النيل الأبيض بالمستوى الذي وصلت له الشركة في كافة منتجاتها خاصة في مجال صناعة السكر والمشروعات المصاحبة، وأشارت إلى الخطوات التي اتخذت من قبل إدارة الشركة لإدخال التقنيات الحديثة فيما يتعلق بمعمل القصب لدوره في تقليل الفاقد من السكر، وأكدت استعداد كنانة لتلبية احتياجات العاملين بالوزارت والمؤسسات من سكر رمضان.

من جانبه قال العضو المنتدب لشركة سكر كنانة عبد الرؤوف ميرغني في تصريح صحفي خلال زيارة وزير الصناعة المكلف لكنانة إن المساحة الجاهزة للحصاد تبلغ حوالي 40 ألف فدان، وأشار الى جهود الشركة لإنتاج الإيثانول ومخلفات السكر، مبيناً أن إنتاج الإيثانول بلغ حتى الآن 6 ملايين لتر من جملة الإنتاجية المستهدفة البالغة 25 مليون لتر لهذا العام، وقال إن إنتاج الدواجن يستهدف 3 ملايين كيلو بالإضافة إلى إنتاج البياض البالغة مليون ونصف طبق بيض مائدة، وكشف عن خطة الشركة لإنتاج السماد العضوي هذا العام التي تستهدف 175 ألف طن ومعدة منها حالياً 40 ألف طن للسوق فضلاً عن استخدامات المزرعة.

صحيفة اليوم التالي