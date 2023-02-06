“كباشي” يعلن التبرّع بـ”10″ مليار للقضايا التعليمية للطلاب النازحين بالمعسكر





كباشي جدّد استنكاره لظاهرة انتشار السلاح الثقيل وسط المواطنين، ووصفها بالخطيرة.

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، عن تبرّعه بمبلغ 10 مليار جنيه، لمعالجة القضايا التعليمية للطلاب النازحين بالمعسكر.

وتعهّد كباشي التزام الحكومة بمعالجة كافة التحديات الإنسانية بمعسكر نازحي منطقة لقاوة بمدينة كادوقلي، فيما يلي توفير الغذاء ومواد الإيواء.

والأثنين، خاطب شمس الدين كباشي، بمدينة كادوقلي نازحي منطقة لقاوة.

وأعرب كباشي عن أسفه للأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة.

وأضاف” من المؤسف حقًا أنّ يكون السبب في تلك الأحداث وما ترتب عليها من نزوح مأساوي، صراع بين سودانيين من منطقة واحدة بسبب الفتن وخطاب الكراهية، الذي ساد في الآونة الأخيرة وأدى إلى تهتك النسيج الاجتماعي بالمنطقة”.

باج نيوز