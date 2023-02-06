فيديو: لحظة دخول فرسان قوات درع السودان إلى مدينة تمبول العريقة





لحظة دخول فرسان قوات درع السودان إلى مدينة تمبول العريقة ، للقاء الجماهيري صباح اليوم السبت 4\2\2023

قوات درع السودان ليست مؤدلجة ولاتتبع ولا لكيان ، بل درع حر شريف من أبناء الهامش .

قوات درع السودان ضد التطرف وضد الإرهاب وضد التهديد ، من بعد اليوم مافي زول يهدد نهائي ، أخير نعيش في السودان متطايبين وننشر السلم المجتمعي ، والناس تخت الكورة واطه ونحقق العدالة بمحاسبة كل مجرم ، ونبني دولة المؤسسات والقوانين ونحترم بعض.

عايزين في البلد دي جيش واحد متطور قادر على حماية الدستور والحدود. ونطالب بتسريع عمليات التسريح والدمج لكل الحركات المسلحة ، ماممكن بلد واحد فيهو أكثر من 117 حركة مسلحة خارج الجيش السوداني.

ونبشركم ياشعبي القابض على جمر القضية زاد في الكشوفات عدد أفراد قوات درع السودان عن 133 ألف فرد من ضباط وضباط صف معاشيين إلى متطوعين جدد من كل أبناء المنطقة بمختلف توجهاتهم السياسية ومجموعة من أبنائنا في لجان المقاومة ومجموعة كبيرة من الفلوتر الغير منتمين سياسيا ، وكل يوم درع السودان في تطور وزيادة .

خلال خطاب بمدينة تمبول.. قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل يرد على رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان.

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