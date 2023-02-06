بصمة أولى ساحرة لتيري في الدوري المصري





ترك السوداني سيف تيري مهاجم فاركو، بصمته الأولى في الدوري المصري، بعدما هز شباك الزمالك بهدف رائع في لقاء الفريقين مساء اليوم الإثنين.

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة على يد مضيفه فاركو بنتيجة 0-3، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 17 للدوري المصري.

وشارك تيري كبديل في الدقائق الأخيرة على حساب شكري نجيب، وانطلق يسارا ولم يستطع إبراهيما نداي ومحمد طارق وعمر جابر، ليتوغل ويراوغ ويسجل في مرمى محمد عواد بتسديدة قوية.

وبذلك أحرز تيري أول أهدافه مع فاركو، وهو الذي تعرض سابقا للإيقاف، نتيجة كسر عقده مع فريقه السابق المريخ السوداني.

وأحرز شكري نجيب هدف تقدم فاركو ثم أضاف عمرو جمال الهدف الثاني قبل أن يوقع تيري على الثالث.

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