مجموعة المريخ السوداني: الزمالك يعلن خطوة مفاجئة





بعد الخسارة المذّلة في الدوري اليوم.

دعا رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور إلى عقد جلسة طارئة، الثلاثاء، لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية.

وقال منصور” ماحدث مع فريق الزمالك شئ متوقع فكل الاندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا نادي الزمالك دعم ولكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد اللاعبين الجدد

وأردف” بناءً عليه تمّ دعوة مجلس الإدارة لجلسة طارئة الرابعة عصر الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري في ظلّ هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة التى يقودها اتحاد الكرة ضد نادى الزمالك بهدف حرمان النادى من الحصول علي بطولة الدوري للمرة الثالثة علي التوالي ليرضي الفريق المنافس”.

ويتواجد الزمالك المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب المريخ السوداني، الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

باج نيوز