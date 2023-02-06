كباشي: القانون سيكون حاسماً ونافذاً في مواجهة المتفلتين والمتسترين عليهم





شهد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم بمقر اللواء ٥٥ بمدينة كادوقلي ، تسليم ٣٧ عربة للقوة المشتركة المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، في إطار مشروع الواجب المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمدينة.

وشدد سيادته على ضرورة فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون ، وتقديم كل المتفلتين والمجرمين للعدالة، محذراً من تفشي ظاهرة إيواء المجرمين والتستر عليهم، مؤكدا أن القانون سيكون حاسماً ونافذاً في هذا الشأن.

من جانبه وجه قائد القوات البرية الفريق الركن رشاد عبد الحميد، القوة المشتركة بعدم التهاون في قضية الأمن والقبض على كل حاملي السلاح من المواطنين، بما يعزز ثقة المواطنين في القوات النظامية ويشعرهم بالطمأنينة على حياتهم.

وكالة سونا