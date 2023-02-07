لكمة غضب تسجن ممثلاً 5 أعوام





حُكم على الممثل المكسيكي بابلو لايل، بالسجن خمس سنوات بتهمة القتل غير العمد، بعد لكمه رجلاً خلال مواجهة غاضبة على الطريق في مدينة ميامي الأمريكية في 2019م.

جاء الحكم بعد نحو أربع سنوات من اتهام لايل بالقتل في وفاة رجل ضربه عقب حادثة مرورية.

واجه نجم شبكة تيلينوفا المكسيكية البالغ من العمر 36 عاماً، والذي ظهر في مسلسل الجريمة «يانكي» على شبكة نتفليكس، عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاماً. كما أمر القاضي بأن يقضي الممثل ثماني سنوات تحت المراقبة ويحضر دورات في حل النزاعات و500 ساعة في خدمة المجتمع.

عكاظ