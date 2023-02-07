بالفيديو.. سنة جديدة سعيدة للأفضل.. النصر السعودي يحتفل بعيد ميلاد رونالدو في الملعب





احتفل زملاء نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 38 بعد انتهاء المران بإحضار “تورتة” داخل الملعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي وسط زملائه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحرز هدفه الأول بقميص النصر في مباراته الثانية بالدوري والثالثة مع ناديه الجديد ليتخطى انطلاقة صعبة، إذ نفذ ركلة جزاء متأخرة لينقذ فريقه من خسارة من الفتح ويدرك التعادل 2-2 للمتصدر.

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