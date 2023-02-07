معاشيون بالقوات المسلحة يدفعون بمذكرة إلى البرهان





أعلن الضباط المعاشيون المستفيدون من مشروع إسكان المهندس عبد الوهاب بالحارة 76، تضررهم من تأخر تنفيذ هذا المشروع لفترة بلغت الثلاث سنوات لظروف لم تكن لهم يد فيها، ووجهوا رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للمطالبة بتنفيذ المشروع ومنحهم ما يستحقون.

وقال المعاشيون في نص الرسالة إنهم قاموا بتسديد مبلغ 600 ألف جنيه في يناير 2020، وكان حينها الدولار بمبلغ 70 جنيهاً، علماً أن هناك من باع قطعة أرضه ومدخراته بغرض الحصول على شقة تأويه هو وأسرته، خاصة وأن معظم المستفيدين تتعدى خدمتهم آنذاك الثلاثين عاماً وعلى أعتاب التقاعد والآن جلهم بالمعاش يعانون من ضيق ذات اليد مع ارتفاع الإيجارات.

وأشاروا إلى أن المؤسسة الوطنية للإسكان، قامت مؤخراً بطرح شروط تعجيزية دون مراعاة للظروف الاقتصادية للمستفيدين وتتمثل في السعر الخرافي للشقة وبأقساط شهرية لمدة ثماني سنوات، بمبلغ لا قبل للمستفيدين به.

وأكدوا أنه في 2020 عندما تم دفع المقدم كان سعر الشقة التي تم الاتفاق عليها وتم استلام موقعها بمبلغ وقدره 2800000 اثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه والقسط الشهري 13000ج والآن سعر الشقة مبلغ 38000000 والقسط الشهري يتراوح من 250000 إلى 300000 جنيه، وطيلة فترة السنوات الثلاث لم يطلع المستفيدون على بنود العقد، علماً بأنه لم يستشر المستفيدون وأخذ آرائهم قبل الاتفاق مع البنك والصندوق بهذه الشروط القاسية.

وقال المعاشيون إنه بعد عرض هذه الشروط قام المستفيدون بطرح رؤيتهم في مذكرة متضمنة استحالة التنفيذ وفق ما ورد من شروط لعدم المقدرة على الإيفاء بها وإلا دخلوا السجون في آخر العمر، وأشاروا إلى طرح عدة خيارات يرونها قابلة للتنفيذ ومعقولة للطرفين حاولوا رفعها لرئيس الأركان لدراستها والتعليق حولها والإفادة عن وجهة نظر في حل قابل للتنفيذ.

وأضافت المذكرة: “انتظرنا أكثر من شهر لم نفد بأي نتيجة، بل ضرب مدير مؤسسة الإسكان الوطنية بوجهة نظر المستفيدين عرض الحائط، ولم نتلقَّ منه أي استجابة ووصلتنا رسالة منه بتحديد فتر للتوقيع على العقد المصاغ من طرفه من غير موافقتنا وقدرها 10 أيام اعتباراً من 31 يناير، جرت محاولات عدة للقاء لرئيس الأركان لطرح خياراتنا للحل، ولكن جميع الأبواب أوصدت أمامنا ما دفعنا للجوء لوسائل الإعلام لإيصال صوتنا لسيادتكم وكلنا أمل في استجابتكم السريعة لإنصافنا من الظلم الذي وقع علينا”.

صحيفة اليوم التالي