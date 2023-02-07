ملاك السيارات غير المقننة ينفذون وقفة احتجاجية أمام الجمارك





نفذ تجمع أصحاب السيارات والمركبات غير المقننة التي صادرتها السلطات من (حظائر الجمارك) وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمارك بالخرطوم.

وشارك في الورشة عشرات من أصحاب السيارات الغاضبين على قرار السلطات بمصادرة سياراتهم وعدم ترخيصها بعد أن سلموها طوعاً بغرض التقنين.

ومنعت سلطات الجمارك المشاركين في الوقفة من التجمع أمام الرئاسة وقامت بإبعادهم، كما منعت وسائل الإعلام من تغطية الوقفة الاحتجاجية.

ولدى مخاطبتهم الوقفة الاحتجاجية هدد أصحاب السيارات بمقاومة قرار السلطات بكافة الوسائل، وأكدوا أنهم لن يستسلموا أبداً

وطالبوا رئيس مجلس السيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق الأول محمد حمدان دقلو بالتدخل بالنظر في القرار الذي وصفوه بالظالم.

وقال أحد المشاركين أنه يحذر من استخدام سيارته في أي غرض أو تسليمها لأي من الجهات الحكومية لاستخدامها.

وأشار إلى أنه سيقوم بإشعال النار على سيارته حال وجدها مستغلة من قبل أي مسؤول أو جهة حكومية.

وأمهل تجمع أصحاب السيارات غير المقننة السلطات منتصف الشهر الجاري للنظر في القرار وإنصافهم وإلا اتخذوا خطوات تصعيدية

وأكدوا أن بينهم متفلتين ويمكن أن ينفذوا خطوات لا تحمد عقباها.

وسلم المحتجون سلطات الجمارك مذكرة احتجاجية ضمت مطالبهم.

صحيفة اليوم التالي