البعث: دعم أمريكي وإسرائيلي لاستمرار العسكر في الحكم





قال الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله في تصريح لـ(اليوم التالي) إن تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعضو المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، تؤكد موقف ونهج توظيف ما تحقق للبرهان من شرعنة لانقلابه.

وأوضح خلف الله أن شرعنة الانقلاب مسنودة بدعم أمريكي صهيوني لاستمرار المكون العسكري في خدمة مشروع الهيمنة والتطبيع القائم على إضعاف السودان من خلال سلطة مستبدة وفاسدة ومعادية للجماهير ومبادئ انتفاضتها الثورية.

وأوضح خلف الله أن الاتفاق الإطاري، والتدخلات الخارجية الراعية والدافعة له، جاءت عليه كطوق لبلوغ مآربه واستخدم أطرافه، وقال: “بما في ذلك العدو الصهيوني للتحكم والسيطرة على الانتفاضة كمدخل للهيمنة على مقدرات السودان، واستخدم التباينات وتناقض المصالح لخدمة أجندة ذاتية”.

الخرطوم: محجوب عيسى

صحيفة اليوم التالي