الهلال .. ساعات حاسمة بشأن حضور الجماهير وترقب لقرار “كاف”





شهد ملف مباريات الهلال على ملعبه “الجوهرة الزرقاء” في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تطورات خلال الساعات الماضية.

حيث كشفت مصادر عن زيارة من قبل “عصام شعبان” المكلف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لملعب “الجوهرة الزرقاء” يوم أمس الاثنين، للوقوف على آخر مستجدات العمل الذي يجري بالملعب، ودرجة تنفيذ الهلال لاشتراطات “كاف” المتعلقة بالنواقص المتعلقة بمعايير “الأمن والسلامة” التي قادت الاتحاد الإفريقي في وقت سابق لاتخاذ قرار بحظر الحضور الجماهيري في ملعب الهلال.

ويوم أمس الأول، أصدر ” كاف” تعميماً أكد خلاله إلغاء كافة قيود الدخول الجماهيري في الملاعب الإفريقية، عدا تلك التي لا تتطابق معايير الأمن والسلامة المطلوبة في تراخيص الملاعب لدى الاتحاد الإفريقي وهو ما جعل إستاد الهلال خارج نطاق المعنيين بالاستفادة من إلغاء قيود دخول الجمهور، إذ أن ملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) غير مستوفٍ لمعايير الترخيص.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، ينتظر أن يكون “عصام شعبان” قد قام بتصوير الملعب في هيئته الحالية بالتركيز على الإضافات والإصلاحات التي تمت مؤخراً وإرسال الفيديو إلى “كاف” للوقوف على العمل الذي تم وبحسب متابعات (الصيحة)، يسيطر قدر كبير من التفاؤل على منسوبي الهلال بإمكانية صدور قرار جديد من “كاف” خلال الساعات القادمة سواءً اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء، وإلغاء قرار الحظر، والسماح للهلال باستضافة مبارياته بحضور الجماهير اعتبارًا من لقاء الأهلي المصري في الجولة الثانية.

بالمقابل، رصدت (الصيحة)، تأكيدات من الجانب المصري في وسائل الإعلام تستند إلى مصادر داخل “كاف”، تشير لأن قرار أداء الهلال لمبارياته على ملعبه في جولات ذهاب مرحلة المجموعات بدون جمهور، هو قرار نهائي، وبالتالي تقام مباراة الهلال أمام الأهلي المصري يوم “18 فبراير” خلف الأبواب المغلقة حسب التأكيدات الصادرة من الإعلام المصري، على أن تتم مراجعة مدى إيفاء الهلال بمعايير الأمن والسلامة الخاصة بالملعب بعد نهاية الجولة الثالثة التي يحل الهلال فيها ضيفاً على القطن الكاميروني، وحال موافقة “كاف” حينها يمكن للهلال مواجهة “القطن” في الجولة الرابعة و”صن داونز” في الجولة الخامسة بحضور الجماهير.

وينتظر بحسب متابعات (الصيحة) أن تكون الساعات الـ”48″ القادمة حاسمة في حسم الجدل حول هذا الملف، وكافية لتوضيح الصورة النهائية، سواءً بتأكيد صحة الرهان الهلالي على إجازة الملعب للحضور الجماهيري فورًا، أو تأكيد صحة ما يصدر من الجانب المصري حول إقامة لقاء الأهلي المصري “خلف الأبواب المغلقة” ومن ثم القيام بمراجعة الملف بعد الجولة الثالثة.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة