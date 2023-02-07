“الكاف” يسمح للمريخ بالجماهير ويشترط الموافقة الأمنية للسلطات الليبية





علمت (المصادر) بأن المريخ استفاد من التعميم الذي أصدره “كاف” يوم أمس الأول، والمتعلق بإلغاء قيود الحضور الجماهيري على المدرجات الإفريقية.

ويمكن للمريخ الاستفادة من السعة القصوى لملعب شهداء بنينا المُجاز من الاتحاد الإفريقي والتي تبلغ 9 آلاف متفرِّج، في ظل إجازة الملعب من قبل “كاف” لاستضافة المباريات بحضور الجماهير لاستيفائه كل المعايير اللازمة.

ويحق للمريخ طباعة تذاكر بالسعة الكلية أو جزء منها على اعتباره صاحب الأرض، دون تدخل من الاتحاد الليبي لكرة القدم على اعتباره اتحاداً مستضيفاً وبحسب متابعات (الصيحة) فإن المريخ يحتاج فقط للحصول على الموافقة الأمنية من السلطات الليبية ببنغازي وإرسالها إلى “كاف” ليبدأ بعدها طباعة التذاكر بالعدد الذي يحدده ليتيح لجماهيره دعمه من داخل الملعب اعتبارًا من لقاء الزمالك في الجولة الثانية.

صحيفة الصيحة