تقرير استقصائي يكشف عن فسادٍ في تصاديق إنشاء المخابز





كشف تقرير استقصائي أجرته (الحراك السياسي) عن معلومات خطيرة حول منح تصاديق إنشاء المخابز بولاية الخرطوم، فيما كشف عن وجود (9) آلاف مخبز بالخرطوم، (5) آلاف مخبز منها منتشرة في مناطق متفرقة بالخرطوم، وتعمل بلا رخص تجارية ولا تصاديق رسمية من الدولة. وعزت مصادر متعددة تعمل بقطاع المخابز لـ”الصحيفة” الأمر، بسبب فساد في منح التصاديق المتعلقة بإنشاء المخابز.

وكشفت المصادر عن وجود جهات حكومية لم تسمها تعمل على منح التصاديق للأفراد بطريقة غير رسمية مقابل تلقيها “كسرات” (رشاوى)، وأرجعت ذلك لوجود خلل كبير في مؤسسات الدولة، وغياب الدور الرقابي على المخابز من قبل السلطات الحكومية.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي