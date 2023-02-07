تدريب قوات على استخدام الطائرات الدرون وأجهزة الكشف الحراري في البحث عن المفقودين





شهد الفريق شرطة دكتور عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدني تخريج دارسي دورة استخدام طائرات الدرون و أجهزة الكشف الحراري في البحث عن المفقودين بحضور اللواء شرطة حيدر سليمان موسى مدير دائرة الشؤون العامة واللواء شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية والعميد شرطة عبدالله محمد صالح مدير إدارة التدريب .

وأكد سيادته على ضرورة التدريب المستمر وسعيهم المتواصل لتدريب جميع منسوبي الدفاع المدني على التكنولوجيا الحديثة وكل الأجهزة والمعدات المستخدمة في أعمال الدفاع المدني.

وأشارمدير قوات الدفاع المدني وفق الانتباهة إلى مهنية و إنسانية رجل الدفاع المدني وأنه لا بد من وجود أجهزة ومعدات متطورة ، وأعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح الدورة، مشيدا بإدارة التدريب وبإجتهادها ونجاحها بشكل كبير في تنفيذ خطتها الطموحة لهذا العام ، مقدماً تهانيه للمتخرجين، متمنياً لهم التوفيق. من جانبه أكد اللواء شرطة قرشي حسين مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية أن هذه الدورة تشكل طفرة حقيقية في أعمال البحث و الإنقاذ عن المفقودين و تقييم المخاطر وتحديد مواقع الحوادث وما جاورها .

فيما أكد العميد عبدالله محمد صالح مدير إدارة التدريب أن الدورة تأتي تنفيذاً للبرنامج التدريبي الموضوع للضباط وضباط الصف والجنود ،

وأشار إلى أن الدورة اشتملت على المفاهيم والمتطلبات والمهارات التي تمكن من استخدام الأجهزة والطائرات بشكل مثالي ، مؤكداً استمرار مثل الدورات التدريبية.

الخرطوم ( كوش نيوز)