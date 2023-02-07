عقار يلتقي المدير القطري لمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية





اشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير بالجهود التي تضطلع بها منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، لدعم المشاريع التنموية والاجتماعية بإقليم النيل الأزرق، وحرصها على تقديم الخدمات التوعوية والصحية لمعسكرات النازحين واللآجئين.

وأمن خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، المدير القطري للمنظمة، ويتني وارد ، على ضرورة تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي، من أجل التنمية المستدامة باقليم النيل الأزرق.

وأوضح ويتني وارد، في تصريح صحفي، أن المنظمة تشارك في العديد من المشاريع والبرامج المتخصصة في مجالات التغذية العلاجية للأطفال دون سن الخامسة، وأشار الى ان المنظمة بدأت فعلياً في تنفيذ برامجها بمستشفى الدمازين التعليمي بالنيل الأزرق، مؤكداً مواصلة المنظمة لبرامجها وانشطتها التوعوية، ودعم العيادات الريفية المتنقلة بالمعسكرات وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمستشفيات والمرافق الصحية باقليم النيل الأزرق.

وكالة سونا