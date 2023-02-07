جهاز المغتربين: اتصالات متواصلة للوقوف على أوضاع السودانين بتركيا





أعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، عن إتصالات متواصلة مع سفارتي السودان في تركيا و سوريا للوقوف على أوضاع السودانيين هناك عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة و خلف آلاف القتلى و عدداً كبيراً من الجرحى و المفقودين.

وقال تيراب في تصريح صحفي اليوم ، إنه خلال إتصال هاتفي مع نائبة سفير السودان بتركيا عفاف محمداني، أكدت لهم استشهاد الطالب السوداني عثمان بليل عثمان إثر الهزات الأرضية العنيفة التي ضربت تركيا مؤخراً.

و أكد تيراب على مجهودات السودانيين في تركيا ومساعيهم واستعدادهم لمساندة أشقائهم من الشعب التركي في المناطق المنكوبة والمتأثرة بالزلازل ، و أعرب مكين عن تقديرهم لأفراد البعثة الدبلوماسية بتركيا على اهتمامهم ومتابعتهم ووقوفهم على أحوال الجالية هناك.

و قال جهاز المغتربين إنه من خلال إتصالاته بسفارة السودان بتركيا أكدت لهم أن بقية أفراد الجالية السودانية بخير غير أنه ما زال البحث جار عما إذا كان هناك جرحى أو مفقودين أو ضحايا من السودانيين في المناطق المنكوبة أو المتأثرة بالزلازل.

باج نيوز