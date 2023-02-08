اجتماع لقيادة الموانئ يبحث تنفيذ المشروعات ويشيد بمعدلات أداء العاملين





أشاد اجتماع التشغيل الدوري لقيادات هيئة الموانئ البحرية برئاسة د. عصام الدين حسابو، نائب المدير العام للعمليات، بمعدلات الأداء التشغيلي في الموانئ العاملة، وثمَّن جهد العاملين المتضاعف وحرصهم علي تحسين الإنتاجية.

وحيا الاجتماع الروح التكاملية والتنسيق بين الإدارات والإرادة القوية في مجابهة التحديات، كما وقف الاجتماع على مسار العمل في الإدارات وموقف تنفيذ المشروعات والجهود الجارية لتعويم الباخرة “البدري 1” الغارقة بميناء دقنة وتوصيات اللجنة المختصة بالبواخر المحجوزة بالموانئ قضائيا وإجراءات وصول قطع الغيار والمعدات. يذكر أن اجتماع التشغيل يعقد دورياً كل أسبوع بمشاركة الإدارة العليا لهيئة الموانئ البحرية.

صحيفة الصيحة