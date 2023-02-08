الهلال يصل جنوب أفريقيا بسلام واستقبال حافل للبعثة





وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الهلال إلى مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك تمهيداً لمواجهة “صن داونز” الجنوب أفريقي وذلك في المباراة المقرر لها عصر يوم السبت المقبل، في دوري الأندية الأبطال الأفريقي في الجولة الأولى، وقاد بعثة الهلال إلى هناك المهندس رامي كمال نائب الأمين العام للهلال، وكذلك المهندس محمد إبراهيم العليقي نائب الرئيس.

ومن المنتظر أن يواصل الجهاز الفني في الهلال بقيادة المدير الفني فلوران ابينجي في التدريبات الرسمية بداية من اليوم الأربعاء بعد أن وصلت البعثة إلى جنوب أفريقيا في رحلة استغرقت ساعات من العاصمة التنزانية دار السلام على أن يجري الفريق المران الرئيس يوم الخميس وسيختتم الجهاز الفني تدريباته يوم الجمعة، حيث سيختار المدير الفني التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة.

صحيفة الصيحة