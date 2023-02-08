أسعار الغلال والحبوب تسجل إستقراراً في الأسواق العالمية





إستقرت أسعار جميع سلع الغلال والحبوب في الأسواق العالمية، حيث إحتفظ القمح الصلب للولايات المتحدة المريكية بأعلى سعر للقمح اليوم، وهو 391 دولارًا للطن، بحسب نقطة تجارة السودان.

ووفقاً للنشرة اليومية لأسعار السلع الغذائية العالمية، التي تصدرها النقطة فإن الحال بالنسبة للقمح الأوكراني ظل كما هو كأدنى سعر حيث إحتفظ بسعر 280 دولارًا للطن. القمح الأرجنتيني بلغ سعره 376 دولارًا للطن تلاه القمح الروسي بسعر 371.14 دولاراً ثم الأسترالي بسعر 353.50 دولاراً للطن.

وقد تراوحت أسعار جنسيات القمح الأخرى ما بين 321 دولاراً لطن الفرنسي في الحد الأعلى و305 في الحد الأدني للقمح الروماني.

سونا