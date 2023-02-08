المالية تكشف معلومات جديدة بشأن زيادة الأجور





قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية أحمد الشريف ان مشكلة تاخر المرتبات بسبب تاخر إجازة الموازنة الجديدة التي تاخرت بسبب إجازة القوانيين واللوائح المصاحبة لها.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن امر التخويل بالصرف صدر يوم الخميس وكان يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية ويوم الاحد مباشرة تم وضع الاعتمادات في النظام الموحسب وتنزيل البيانات وارسال كل السقوفات ومرتبات شهر يناير تباعا لكل الولايات وليس دفعة واحدة، مشيرا إلى انهم في وزارة المالية لم يصرفوا مرتب شهر يناير حتى الآن، متوقعا ان يكتمل صرف المرتبات خلال اليومين القادمين والامور ستكون عادية في بقية الشهور القادمة بدون اي تاخير.

وكشف عن لجنة تعمل لمعالجة امر الزيادات في الاجور وقال ان وزارة المالية حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها.

صحيفة الصيحة