الشيوعي : الاتحاد الأفريقي يسعى للقضاء على الثورة





قلل الحزب الشيوعي من محاولات السلطة الانقلابية لفك تجميد السودان من عضوية الاتحاد الإفريقي، وانتقد عضو اللجنة المركزية للحزب كمال كرار مواقف الاتحاد تجاه الأزمة السودانية، وقال: موقفه مرتبك وغير مبدئي ودائماً (يمسك العصا من النص).

ومن المنتظر أن يزور مفوض الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الخرطوم في غضون أيام، لمناقشة قضية تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد، وجهود التوصل إلى حل توافقي حول الأزمة السياسية. بيد أن كرار قلل في تصريح لـ(الحراك)، من جدوى زيارة موسى فكي، وقال إن الاتحاد الأفريقي يحاول القضاء على الثورة السودانية بمواقفه المربكة، مضيفاً أن الشعب سينتصر بمساعيه ولو بعد حين ويحاسب الجناة.

الخرطوم – مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي