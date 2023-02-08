تيري يعود بقوة ويدعم تشكيلة صقور الجديان





احتفل مهاجم المريخ السابق، ومهاجم فاركو الحالي سيف تيري بهدفه في شباك الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم (الاثنين)، ونال تيري هدفاً في فوز فريقه بثلاثية بيضاء على أبناء ميت عقبة.

وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك نشر تيري: “الحمد لله فوز كبير على نادي كبير.

ودشن تيري أهدافه في الدوري المصري بعد سلسلة أصابت لاحقته بعد انتقاله لفاركو، أجرى خلالها جراحة في الأربطة المتقاطعة أبعدته نحو عام كامل، قبل أن يعود مؤخراً ويشارك أمام الزمالك في الجزء الأخير وينال هدفاً رائعاً ختم به ثلاثية فريقه، وهو الفوز الثاني للنادي المصري مع مدربه الجديد طارق العشري.

صحيفة اليوم التالي