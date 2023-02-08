أزمة فينيسيوس تهدد ريال مدريد أمام الأهلي





يدخل ريال مدريد مواجهة الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، محاطا بالكثير من الشكوك حول جاهزيته لحصد لقب كأس العالم للأندية.

وسيلعب الأهلي والريال في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في الرباط، الليلة، للتنافس على بطاقة النهائي الذي سبقهما إليه الهلال السعودي بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي أمس 3-2.

وأشارت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إلى وجود من يقلل من أهمية مونديال الأندية، لأن ريال مدريد على موعد مع الأهلي.

وتابعت: “لكن يجب تذكر أن الميرنجي وصل لهذه المرحلة عقب الفوز على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول”.

ولفتت إلى أنه من الواضح أن ريال مدريد سيظهر بقوة أقل، سواء بسبب العامل البدني أو بالنظر إلى الغيابات الكثيرة في صفوفه.

واستدركت: “لكن الجين التنافسي، في وجود لقب على المحك، يجعل الميرنجي المرشح المفضل للفوز بالمونديال”.

وأوضحت الشبكة “الشيء الأكثر خطورة الذي قد يؤثر على ريال مدريد هو التركيز الشديد في الساعات القليلة الماضية على الاضطهاد المستمر لفينيسيوس جونيور في الملاعب الإسبانية، أكثر من التطرق للقاء الأهلي”.

وكان فينيسيوس تعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة ريال مايوركا، الأحد الماضي، في الجولة 20 من الليجا.

وذكرت أن ريال مدريد خسر كأس السوبر بطريقة سيئة، ثم ارتكبوا أخطاء مفرطة في الدوري الإسباني، لذا يجب على اللاعبين التفكير بأن كأس العالم للأندية يجب أن تكون نقطة تحول.

وقالت إن غيابات ريال مدريد في البطولة التي تتمثل في تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وكريم بنزيما (الذي يمكنه خوض النهائي)، إضافة إلى لوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، لا يجب أن تكون عذرا لعدم عودة الميرنجي باللقب من المغرب.

واختتمت: “رغم أن الغيابات تمنع المدرب كارلو أنشيلوتي من إجراء مداورة على التشكيلة الأساسية، لكن هذا ليس عذرا للتهاون أمام الأهلي وعدم الفوز عليه”.

موقع كووورة