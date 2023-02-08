تعليق مصري جديد بشأن”الحوار السوداني ـ السوداني”





القوى والمكونات الوطنية السودانية المشاركة في الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة، اتّفقت على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء الآخر.

قالت النائبة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، روان لاشين، إنّ موقف مصر إزاء الأزمة السودانية يظهر موقفها الداعم للقارة السمراء.

ومؤخرًا، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الحوار السوداني ـ السوداني.

وأشارت لاشين بحسب تصريحاتٍ صحافية، الأربعاء، إلى أنّ الأمن السياسي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن المصري القومي ويعتبر شأن داخلي لمصر.

وأضافت” اجتماع القوى السياسية السودانية في القاهرة رغم المعاكسات ورفض أطراف في المشاركة ثم الوصول إلى حل مبدئي يعتبر كبداية خيط لحل الأزمة السياسة في السودان وهو ما يعد نجاحا كبيرا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأوضحت أنّ الحوار السوداني- السوداني يعدّ نقطة بداية لمواجهة الأزمات المختلفة في السودان منذ عدة سنوات، وبداية لإنهاء المشكلات التي تواجه أشقاء السودانيين قبل تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة بعض الشواغل الداخلية.

باج نيوز