قيادي بالحرية والتغيير: لجنةُ فَضِّ الاعتصام فاشله ونتوقّع استقالة أديب





وصفَ القياديُّ بحزب الأمّة القوميّ عضو تحالف الحريّة والتغيير المجلس المركزي عروة الصادق لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام بالفاشلة وتوقّع أن يَقدِم نبيل أديب المحامي استقالتة من رئاسة اللجنة فور تشكيل الحكومة القادمة. وقال ” نبيل أديب فشل في أداء مهامّه رغم أنّه يملك أدلّة كافية من فيديوهات وكاميرات تكشف من قام بفضّ الاعتصام ونتوقّع أن يقدم استقالته لرئيس الوزراء القادم” وأكّد أنّ الموقف القانونيّ يستدعي إستكمال التحقيقات في جريمة فضّ الاعتصام. و أوضح عروة خلال برنامج “حديث الناس” الذي بثّته قناة النيل الأزرق أمس أنّ اللجنة تُعزى التأخير إلى عدم توفُّر معينات العمل والدّعم الفنيّ الخارجيّ وقال “لم تُوفّر حتى الآن لأنه لا يوجد إرادة للوصول لنتائج فضّ الاعتصام وأضاف ” حسب تقديرات أديب فإن أعلان النتائج يمكن أن يفرتق البلد”.

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