كباشي يشدّد على تنفيذ حالة الطوارئ بجنوب كردفان





وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي منطقة قدير بجنوب كردفان، بأنها موطن بيعة ونصرة الثورة المهدية التي وضعت اللبنة الأولى للدولة السودانية.

واشار سيادته لدى مخاطبته اليوم، اللقاء الجماهيري بمنطقة كلوقي بمحلية قدير بجنوب كردفان، الى الدور الكبير الذي لعبته المرأة في المنطقة منذ أمد بعيد والذي تجسد في شجاعة وبسالة رابحة الكنانية.

وأعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي، عن اسفه للأحداث التي جرت مؤخراً بالمحلية، والتي ادت الى مقتل وجرح عدد من المواطنين، مشيراً إلى أن مسؤولية الأحداث تتحملها الجهات الرسمية والشعبية.

وحث سيادته المكونات المجتمعية بالولاية، على نبذ الفتن، والجلوس الى كلمة سواء، لتعزيز الأمن في هذه المرحلة، لافتاً إلى ضرورة إيجاد معالجة كلية للقضايا الأمنية بالمحلية والولاية بشكل عام، مشدداً على أن قضية التنمية مرتبطة في المقام الأول بقضية الأمن.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي “إن توجيهاتنا واضحة فيما يتعلق بتنفيذ حالة الطوارئ بالولاية، بكل مطلوباتها القانونية والعدلية، لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، والقبض على المتفلتين والمجرمين والمتسترين عليهم”، مشيراً إلى التزام الحكومة بتوفير كافة المعينات في هذا الصدد.

وأكد الفريق اول ركن كباشي، اهتمام الحكومة المتعاظم بالطريق القومي الدائري، وسعيها عبر التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والجسور لاكماله في اقرب وقت ممكن.

وافتتح عضو مجلس السيادة، مستشفى كلوقي، وتعهد بتوفير كافة مطلوبات المستشفى وترفيعه الى مستشفى مرجعي يخدم كل المنطقة.

من جانبه أكد والي ولاية جنوب كردفان المكلف موسي جبر محمود، اهتمام حكومته بمشروعات التنمية والخدمات، وحرص حكومته على تنفيذها وفقا للمصفوفة المعدة في هذا الشأن.

وكالة سونا